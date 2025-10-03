札幌市豊平区の平岸ハイヤー株式会社が運営する「だるま横丁」にて、お得な特典がスタート！2025年10月3日(金)より、LINEまたはInstagramを登録された方を対象に、横丁内の対象店舗で飲食代が常時10％割引になります。 平岸ハイヤー「だるま横丁」SNS登録キャンペーン  開始日：2025年10月3日(金)対象店舗：アップルロッヂ、ニックジャンク、タクシーガレージカフェ特典内容：・対象店舗での飲食代が常時10％割引・