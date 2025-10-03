山梨労働局が、「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」の一環として、概ね35歳から59歳の求職者を対象にした「中高年世代のための合同企業説明会」を開催！2025年11月4日(火)に甲府市、11月5日(水)に富士吉田市の2会場で実施されます。 山梨労働局「中高年世代のための合同企業説明会」  【開催概要】対象：概ね35歳から59歳の求職者参加費：無料その他：服装自由、履歴書不要 ・甲府会場日時：2025年11