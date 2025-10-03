公益財団法人 日本食肉消費総合センターが、「国産食肉が食卓に届くために〜畜産の今 価格を考える〜」をテーマにした「国産食肉シンポジウム2025」を2025年11月16日(日)に開催します。東京国際フォーラムでの対面開催とオンラインでのライブ配信が実施され、対面参加希望者100名を無料で招待します。 日本食肉消費総合センター「国産食肉シンポジウム2025」  【開催概要】開催日時：2025年11月16日(日) 13:30〜16: