JRAは3日、凱旋門賞に出走を予定していた英国のエストレンジ（牝4＝オメーラ）が現地主催者から出走取消となったことを発表した。凱旋門賞は17頭立てで行われる。エストレンジは18番ゲートだったため、17番ゲートのクロワデュノール（牡3＝斉藤崇）が大外枠となる。