株式会社クレアールが運営する通販サイト「ふくろうのカーテン」から、多機能シームレス防炎完全遮光カーテン「D-1802」が登場！石目調の凹凸テクスチャーを活かした高いデザイン性と、遮光・断熱・防炎・防音など複数の機能を兼ね揃えた高性能カーテンが、2025年9月25日より発売されています。 クレアール ふくろうのカーテン「D-1802」  価格：11,220円(税込)〜発売日：2025年9月25日販売場所：公式通販サイト「