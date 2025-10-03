俳優・渡辺篤史が案内役を務めるテレビ朝日系の人気番組『渡辺篤史の建もの探訪』（毎週土曜前4：25）の4日放送では、変型四角形の敷地に建てられた五角形平面の家、神奈川県藤沢市の加藤邸を紹介する。【写真】中庭に面したリビングダイニング＝神奈川県藤沢市･加藤邸変型四角形の敷地にたつ五角形平面の家。中庭に面したモノトーンのLDKもさることながら圧巻なのは多彩な趣味空間。魚を捌く専用の大型シンク、ギターを存分