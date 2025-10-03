タレント・柏木由紀（34）が3日までに自身のYouTubeチャンネル「ゆきりんワールド」を更新。楽屋弁当が毎回「おいしい」と絶賛する番組を明かした。柏木は「ご飯（弁当）が超おしゃれ。おいしい。センスがいい！」と絶賛したのは、現在自身がレギュラー出演しているNHK Eテレの語学講座番組「中国語！ナビ」。1年間の担当で月2回の収録だというが「一回も同じ弁当出てないんですよ、まだ！」と趣向が凝らされているという。