「影の船団」の疑いがある石油タンカーに立つフランス軍の兵士＝2日、フランス西部サンナゼール沖（AP＝共同）【パリ共同】欧州メディアによると、フランス警察は2日、ロシアが制裁を逃れるために使う「影の船団」の疑いがある石油タンカーの乗組員を拘束したと明らかにした。フランスのマクロン大統領は同日、「ロシアへの圧力を強めなければならない」と述べ、北大西洋条約機構（NATO）と連携して取り締まりを強化する考えを示