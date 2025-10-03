秋篠宮妃紀子さまと次女の佳子さまが、瀬戸内海の離島にあるハンセン病の療養所を訪問されました。きのう（2日）から親子で香川県を訪問中の紀子さまと佳子さまは、午前8時半すぎ、かつてハンセン病の患者が強制隔離された島・大島を訪問し、亡くなった入所者の慰霊碑に花をたむけて拝礼されました。続いて、療養所「大島青松園」で入所者らと交流されました。「大島青松園」は全国に13ある国立のハンセン病療養所のうち唯一離島に