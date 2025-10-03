「がん予防のための食事」について解説します（写真：shige hattori／PIXTA）【表を見る】がんを予防するために「多く摂取するもの」「避けるべきもの」一覧WHOによると、がんのうち30〜40％が生活習慣が原因とされ、食事もがん発症の原因の1つとなっていると言われています。がんを予防するには、どのような食事を続ければ良いのでしょうか？膨大な研究結果などから効果的な食事を科学的に分析した書『予防医療の医師が教える 最