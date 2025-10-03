正当な理由なく他人の家に入ったとして、3日午前1時半すぎ、長岡市に住む自称・飲食店アルバイトの男（24）が住居侵入の疑いで逮捕されました。警察によりますと、3日午前1時半頃、長岡市の住宅街で、70歳代の男性宅に「窓から人が入っている」と近所の人から110番通報がありました。警察が駆け付けたところ、男がその家から出てきたため、事情を聴いて現行犯で逮捕しました。男は、容疑を認めているということです。現場は、一戸