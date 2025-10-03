◆第６０回京都大賞典・Ｇ２（１０月５日、京都・芝２４００メートル）枠順決定第６０回京都大賞典の枠順が３日、決定した。目黒記念からの重賞連勝を狙うアドマイヤテラ（栗東・友道康夫厩舎、牡４歳、父レイデオロ）は２枠４番に決まった。天皇賞・春４着以来のサンライズアース（牡４歳、栗東・石坂公一厩舎、父レイデオロ）は３枠５番。一昨年の菊花賞馬ドゥレッツァ（牡５歳、美浦・尾関知人厩舎、父ドゥラメンテ）は４