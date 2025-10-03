エヌビディアとの協業について記者会見する富士通の時田隆仁社長＝3日午前、東京都千代田区富士通は3日、米半導体大手エヌビディアと協業し、高度な人工知能（AI）を動作させるための計算基盤を共同開発すると発表した。富士通の中央演算処理装置（CPU）とエヌビディアの画像処理装置（GPU）を組み合わせ、演算能力を高める。ロボットを動かすAIの分野でも連携する方針だ。東京都内で記者会見した富士通の時田隆仁社長は「さら