市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。 小野 和久 気象予報士：お願いします。あす3日からの天気のポイントです。 小野：秋らしく天気が周期的に変わるでしょう。一方、あす3日は、9月上旬並みの暑さでしょう。3日朝9時の予想天気図です。 小野：石川県内は高気圧に覆われ、上空には、この時期としては暖かい空気が入ります。高気圧は、あさって4日・土曜日には遠ざかり、大陸にある低気圧が近