佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の3日の天気をお伝えします。福岡市では朝の最低気温が20℃を下回り、今シーズン一番の涼しい朝となりました。「天気図」 西側から前線を伴った低気圧が接近する影響で、3日は広い範囲で雨が降ります。フィリピン付近には台風21号が発生していますが、日本への直接の影響はないでしょう。 「雨の予想」 朝から断続的に雨が降ります。時折ざっと雨足が強