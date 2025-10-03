無印良品を展開する良品計画は、人気シリーズの「大盛りカレー」に新商品2種を追加し、10月8日から順次、全国の店舗とネットストアで発売する。ラインナップに加わるのは「和出汁と牛肉の大盛りカレー」と「牛肉と香味野菜の大盛りカレー」で、いずれも1食300グラムの食べ応えあるサイズとなっている。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】同社が販売する大盛りカレーは、昨年1年間で「素材を生かした牛ばら肉の