【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは２日、ワイルドカード（ＷＣ）シリーズ（３回戦制）が行われ、ナ・リーグは鈴木と今永が所属するカブス（中地区２位）が３―１でダルビッシュと松井のパドレス（西２位）を退け、２勝１敗で地区シリーズ進出を決めた。鈴木は１安打で、ダルビッシュは１回０／３を投げて４安打２失点で負け投手となった。ア・リーグではタイガース（中２位）がガーディアンズ（中１位）を６―３で破り、地区シリー