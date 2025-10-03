今月2日午後6時ごろ、JR西日本の職員から「列車と人が接触した」と消防に通報がありました。警察によりますと、JR阪和線・山中渓駅の構内で高齢女性が特急列車「くろしお」（新大阪行き）と接触し、その場で死亡が確認されました。駅の防犯カメラや列車のドライブレコーダーから、女性は和歌山駅から電車に乗り、大阪・阪南市の山中渓駅で降りた後、電話をしながらホームをうろついているような様子が映っていたということで