◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦カブス3―1パドレス（2025年10月2日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が2日（日本時間3日）、本拠リグレー・フィールドでパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に「5番・右翼」で先発出場。2回に二塁打で先制点を演出するなど、3試合連続となる長打をマークし勝利に貢献。チームは2勝1敗で地区シリーズ進出を決めた。2回無死一塁の第1打席で相手先発・ダルビッ