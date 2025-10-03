三井不動産と森永乳業、東日本旅客鉄道は10月1日、「田町駅西口駅前地区開発事業」を着工した。ビル外観イメージ同事業では、田町駅西口駅前にある「森永プラザビル」の跡地を中心に、敷地面積約0.6ヘクタール、延床面積約9.8万平方メートルとなるオフィス・商業施設・産業支援施設を備えたビルを建設する大規模ミクストユース型プロジェクトを行う。ビルは同エリアのランドマーク物件として機能。6階〜23階にオフィス、4階に産業