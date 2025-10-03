JR東海本社が入るビル＝2020年、名古屋市JR東海は3日、子会社のジェイアール東海コンサルタンツ（名古屋市）が独禁法関連の損失引当金1億4千万円を計上する予定だと発表した。JR東海の業績に与える影響は軽微と説明している。JR東海とジェイアール東海コンサルタンツは昨年、線路をまたぐ橋「跨線橋」の点検業務の入札で談合したとして、公正取引委員会から立ち入り検査を受けていた。JR東海によると、ジェイアール東海コンサ