将棋の藤井聡太七冠（23）が、佐々木勇気八段（31）の挑戦を受ける「第38期竜王戦七番勝負」が開幕しました。藤井七冠は竜王戦に勝てば5連覇となり、「永世竜王」の資格を獲得します。藤井聡太七冠「より充実した七番勝負にできるよう、1手1手を深く考えていきたいと思います」きのう（2日）、対局前の心境をこう述べた藤井七冠。きょう（3日）午前9時、「竜王戦七番勝負」の第1局が東京・渋谷区のセルリアンタワー能楽堂で始まり