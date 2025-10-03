新築マンションポータルサイト「MAJOR7」は9月30日、「住んでみたい街アンケート」の結果を発表した。同調査は8月4日〜18日、首都圏2,433人、関西圏506人を対象に、インターネットで実施した。「住みたい街ランキング」首都圏「住みたい街ランキング」首都圏では、「恵比寿」が389ポイントを獲得し、昨年に引き続きトップとなった。2位には昨年4位からランクアップした「品川」、3位は昨年同様「自由が丘」がランクインしている。