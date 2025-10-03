Uber Eats Japanは10月1日から、「ピンクリボン月間」にあわせ、参加した配達パートナーの配達回数に応じて乳がん啓発団体に寄付を行うキャンペーンを開始した。配達パートナーとともに、ピンクリボン運動を支援する同キャンペーンは、参加意思を表明した配達パートナー全員の10月1日〜31日の配達回数に応じて寄付金額を算出し、Uber Eats Japanから認定NPO法人J.POSHや日本対がん協会などのピンクリボン活動の関連団体へ寄付を行