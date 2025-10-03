◆ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１（１０月８日、大井競馬場・ダート２０００メートル）追い切り＝１０月３日、美浦トレセンダート３冠最終戦へ向け２冠馬のナチュラルライズ（牡３歳、美浦・伊藤圭三厩舎、父キズナ）が、Ｗコースで追い切りを行った。他馬のいない時間帯に単走でコース入り。横山武史騎手を背に序盤はゆっくり入ると徐々に加速。直線で促されるとグイグイ加速し、６ハロン８６秒４―１１秒９をマークした。