植田日銀総裁発言受け円売り、ドル円147.60円台緩和的な金融環境維持が大切 植田日銀総裁は慎重姿勢を維持。 植田総裁は、経済物価見通しが実現していけば引き続き政策金利を引き上げていくとしつつも、まずは緩和的な金融環境を維持することが大切だと指摘。経済物価の中心的な見通しを巡って様々な不確実性が存在する、15％の高い関税は我が国経済の下押し要因として作用する。世界経済の動向と米関税政策が貿易に与える