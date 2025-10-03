地元経済団体との懇談会で講演する日銀の植田総裁＝3日午前、大阪市北区日銀の植田和男総裁は3日、大阪市での地元経済団体との懇談会で、経済や物価が想定通り推移すれば「引き続き政策金利を引き上げ、金融緩和の度合いを調整する」と述べ、利上げ路線を継続する方針を改めて示した。利上げ時期は明言せず、米国の経済動向や関税政策の影響、国内の食料品価格を含めた物価動向を点検し「予断を持たずに判断していく」とした。