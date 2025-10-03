【パリ共同】欧州メディアよるとフランス警察は2日、ロシアが制裁を逃れるために使う「影の船団」の疑いがある石油タンカーの乗組員を拘束したと明らかにした。フランスのマクロン大統領は取り締まりを強化すると表明した。