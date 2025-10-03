2日夜、大館市で車とクマがぶつかる事故が相次いで発生しました。いずれも運転していた人にけがはありませんでした。大館警察署の調べによりますと、2日午後9時45分ごろ、大館市長走字陣馬の国道7号を大館市方向から青森県方向に走っていた大型トラックが、右側から飛び出してきた体長約1メートルのクマ1頭と衝突しました。運転していた長野県の50代の男性にけがはありませんでした。また、午後11時15分ごろには大館市軽井沢