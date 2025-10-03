オンワードホールディングスが急反発している。同社は２日の取引終了後、２６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表した。売上高は前年同期比１８．４％増の１１２６億３６００万円、営業利益が同９．１％増の５７億３６００万円、最終利益は同１７．４％増の４８億２２００万円だった。更に米国のＪ．ＰＲＥＳＳ事業の成長戦略と自社株消却も開示。業況と今後の成長に向けた取り組みが評価され