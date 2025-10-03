チリ開催のU-20ワールドカップは現地時間2日、グループリーグ第2節最終日を行った。日本を除くアジア勢の今大会未勝利が続いている。第2節最終日には黒星発進のサウジアラビアが登場した。開始10分にクロスから先制を許すも、前半21分に同点。しかし同38分、ナイジェリアの変化をつけたFKからクロス気味にDFエイモス・オチョーチーが蹴ったボールがゴールに吸い込まれ、ナイジェリアが前に出た。サウジアラビアはFWタラル・