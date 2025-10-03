「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３日午前１０時現在で、ＪＸ金属が「売り予想数上昇」で４位となっている。 ３日の東京市場で、ＪＸ金属は上げ一服商状。前日に上場来高値２０９８円まで駆け上がったことから高値警戒感が出ているようで、それが売り予想数上昇につながっているようだ。 同社株は８月５日に２６年３月期通期の連結業績予想と配当計画を上方修正したことをきっかけに人気