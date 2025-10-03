常に琉球の一員であることを胸にプレーするクーリーphoto by Nagamine Maki後編：ビッグクラブの足跡／琉球ゴールデンキングス沖縄を愛し、沖縄に愛される男――琉球ゴールデンキングスの重量級センター、ジャック・クーリーを表現するのに最も適した言葉ではないだろうか。今季でチーム所属７年目。人生の転機も沖縄で迎えた男は、事あるごとに「沖縄は第二の故郷」と口にする。この夏、アメリカ代表にも初選出された際も、「キ