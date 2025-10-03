【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サザンオールスターズが、映画『盤上の向日葵』（10月31日全国公開）の主題歌「暮れゆく街のふたり」を担当。このたび、桑田佳祐による映画オリジナル“口笛バージョン”が劇中曲として使用されていることがわかった。また、主題歌をフィーチャーした「主題歌特別映像」も解禁された。 ■桑田佳祐が映画の主題歌を劇中曲として特別アレンジするのは、今回