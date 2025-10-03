東京都は、インフルエンザの流行期に入ったと発表した。定点医療機関から１週間に報告された感染者数が、９月２２〜２８日に１機関あたり１・９６人となり、流行開始の目安（１・０人）を超えた。昨年（１１月４〜１０日）より１か月以上早い。都内の小中学校や高校では９月１〜２８日、インフルエンザが原因とみられる学級閉鎖や休校などが４６件発生し、１７件だった昨年の３倍近くに上った。都は、今後の本格的な流行が予