「ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ フィガロ＆ヤングオイスター＆レディ」が、全国のアミューズメント施設「ナムコ」に登場。ディズニー作品で人気の3キャラクターが、ほんのり頬を染めてちょこんとおすわりしたぬいぐるみが、ナムコ限定で展開されます！ ナムコ「ディズニーキャラクター 赤いほっぺ ぬいぐるみ フィガロ＆ヤングオイスター＆レディ」  展開時期：2025年10月10日(金)取扱店舗：全国