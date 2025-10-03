俳優の北川景子（39）が、子どものセンスに驚いたことを明かした。【映像】腕時計を着用した北川景子2日、都内で行われたCITIZENのPR発表会に北川が登壇した。北川は、夫の歌手でタレントのDAIGOから不審がられるほど家でも常に腕時計を着用しているという。そんな中、5歳の長女からはこのような発言もあったようだ。「娘はキラキラしたものが好きで、私の時計をよく着けている。私が朝、洋服やアクセサリーに合わせて時計を