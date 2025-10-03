楽天は３日、辛島航投手（３４）が２日に神奈川県内の病院で左肘関節クリーニング手術を受けたと発表した。試合復帰まで３〜４カ月を要する見込み。辛島は１７年目の今季、６年ぶりに開幕ローテ入りを果たしたが、２試合に先発して２敗。４月９日の日本ハム戦を最後に、１軍戦登板はなかった。