神奈川県警・大和署で10月2日、盗品を中古品店に売却した疑いで30代の男が逮捕された。警察によると、横浜市内の住宅から別の男が盗んだ品を預かり、約195万円分を売却したとされる。2人はSNS上で「担保転売グル」というグループを作り、盗品の売却依頼をやり取りしていた。男は、容疑を一部否認しているという。カメラなど約195万円相当の盗品で荒稼ぎか神奈川県警・大和署で2日朝に撮影されたのは、鋭い目つきでこちらにジロリと