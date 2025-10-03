とちぎテレビ 野木町は２日、教育委員会で、スポーツイベントの事務局を担当していた２０代の職員が昨年度、大会や施設使用料などの会計処理で８２万円余りの所在を分からなくしたうえ収支決算書で虚偽の報告を行ったとして停職６か月の懲戒処分を行ったと発表しました。 処分は、１０月１日付けで、職員は、その日に依願退職しています。 不明金については本人が全額弁済したということです。