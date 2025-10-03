とちぎテレビ 宇都宮市はきょう２日、バスケットボールチャンピオンズリーグアジアで優勝し、アジアの代表としてクラブチーム世界一を決めるＦＩＢＡインターコンチネンタルカップへ出場した功績を称えてバスケットボールＢ１の宇都宮ブレックスに「うつのみや市民賞」を贈ったと発表しました。 佐藤栄一市長は、「アジア大陸の王者として世界の舞台で最後まで戦い抜いた姿は、市民に大きな