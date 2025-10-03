米ホワイトハウスがトランプ大統領の「連邦政府シャットダウン（一時的業務停止）」対応発言に関し、公務員の大量解雇は単なる圧力戦術でなく実際に実行される措置だと強調した。ホワイトハウスのレビット報道官はシャットダウン2日目の2日（現地時間）、FOXニュースのインタビューで、トランプ大統領が政府組織とプログラム削減に言及したのは「本当なのか、交渉戦術なのか」という質問に対し「これは本当（real）だ」と答えた。