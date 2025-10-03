英マンチェスターのユダヤ教礼拝所（シナゴーグ）近くで、男が車で突っ込み刃物で襲撃する事件が発生し、2人が死亡した。ユダヤ教の最も重要な祭日「ヨムキプール」当時に発生した事件に英国社会が衝撃に包まれた。BBC放送、AFP・ロイター通信などによると、2日午前9時30分ごろ（現地時間）、マンチェスターのユダヤ教礼拝所の前で車が信徒に突っ込んだ。マンチェスター警察は今回の事件で2人が死亡し、3人が重体と明らかにした。