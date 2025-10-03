プルマン東京田町が「クリスマスケーキコレクション 2025」を展開。深紅の薔薇と苺の贅沢クリスマスケーキやクラシックで心温まるホールケーキ、香り高いショコラケーキの3種類の予約受付がスタートしています☆ プルマン東京田町「クリスマスケーキコレクション 2025」 予約期間：2025年10月1日（水）〜12月20日（土）受け取り：2025年12月20日（土）〜12月25日（木）予約：電話 03-6400-5855（プルマン東京田町