とちぎテレビ 山形県の伝統文化を継承する「やまがた舞子」として活躍している矢板高校の卒業生が９月２６日、母校を訪れ後輩たちに華麗な舞を披露しました。 矢板高校を訪れたのは「やまがた舞子」の「まつり」さんです。 「やまがた舞子」は特産品の「紅花」で栄えた山形県で明治以降に料亭で芸を披露して客をもてなした女性が始まりで、この伝統文化を引き継ごうと１９９６年に誕生しました。 この日、「まつり」さん