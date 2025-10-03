◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第3戦パドレス1―3カブス（2025年10月2日シカゴ）パドレスのダルビッシュ有投手（39）が2日（日本時間3日）、カブスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に先発したが、1回0/3、21球を投げ4安打2失点で降板。打線もカブス投手陣を打ち崩せず敗れ、1勝2敗で地区シリーズ進出はならなかった。マイク・シルト監督は試合後の会見で「良いシリーズだった。接戦で激しい試合が多かったが