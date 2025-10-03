とちぎテレビ 日本国内最大で世界でも最大級の大きさの建設機械がこのほど佐野市の採石場にお目見えしました。 導入された建設機械は車両の長さはおよそ１９メートル、高さは７メートルあり、日本最大の大きさを誇る「ホイールローダー」で佐野市の砕石専門メーカーの藤坂が導入しました。 本格稼働に先立ち関係者全員で安全祈願祭などを行い、ホイールローダ&#125