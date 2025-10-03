ロボットやＶＲ（仮想現実）などの最新技術を活用し、人間の身体機能や感覚を高める「人間拡張工学」。その先駆者として知られる東京大学先端科学技術研究センターの稲見昌彦教授（５３）の原点は、ひどい“運動音痴（おんち）”に悩んでいた少年時代にあるという。（読売中高生新聞編集室斉藤新）逆上がりもできずに、野球では「稲見シフト」をしかれ…「工業高校で教師をしていた父の影響で、小学生の頃から太陽電池を使っ