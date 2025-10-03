3日午前の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝147円台前半で取引された。午前10時現在は前日比28銭円安ドル高の1ドル＝147円35〜36銭。ユーロは04銭円高ユーロ安の1ユーロ＝172円77〜79銭。米政府機関が一部閉鎖したことによる経済指標の発表延期を受け、持ち高調整のための円売りドル買いがやや優勢だった。日経平均株価が大幅に上昇したことも「投資家のリスク回避姿勢が和らぎ、円売りにつながった」（外為ブローカー