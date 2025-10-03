とちぎテレビ ２０２５年８月末までに収穫された新米の品質検査の結果が、９月３０日に発表され、栃木県産の米は最も評価が高い「１等米」の比率が７９％と去年の同じ時期を１０ポイント余り下回ったことがわかりました。 農林水産省が行う品質検査では、見た目や水分量などをもとにコメの等級が４つの区分に分けられます。 ２０２５年８月末までに収穫された新米の品質検査の結果によりますと、最も評価が高い「１等米」